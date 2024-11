È in corso dalle prime ore di questa mattina un'operazione della Compagnia dei Carabinieri di Busto Arsizio, coordinata dalla Procura della Repubblica del luogo nei confronti di un'organizzazione criminale di stampo 'ndranghetista, per reati di estorsione e spaccio di stupefacenti. Tra gli indagati 14 arresti, di cui 4 ai domiciliari, mentre uno avrà l'obbligo di presentarsi periodicamente alla polizia giudiziaria.

L'indagine, denominata 'Atlantic', informa una nota, è cominciata dal tentato suicidio di un cittadino italiano, soccorso dai carabinieri della Stazione di Lonate Pozzolo, che hanno accertato come la causa del gesto fosse da attribuire ad un'estorsione posta in essere da un pregiudicato locale, aderente al sopraindicato sodalizio per ragioni connesse a debiti di "droga". L'organizzazione sgominata con l'operazione odierna - operante quasi esclusivamente nel territorio di Lonate Pozzolo ed in parte già coinvolta in attività investigative di diversa natura per la presenza di soggetti provenienti dalla 'ndrangheta - aveva già reinvestito parte dei profitti in diverse attività locali, tra cui un bar ed un parcheggio adiacente all'aeroporto di Malpensa.