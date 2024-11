Il boss si trovava dietro le sbarre in Sardegna per la condanna a 20 anni di carcere subita nel processo "Frontiera"

Il vecchio boss di Cetraro Franco Muto ha lasciato nella serata di oggi, venerdì 10 febbraio 2023, il carcere di massima sicurezza di Sassari per fare ritorno a casa. Decisiva ai fini della scarcerazione l’istanza presentata dall’avvocato Michele Rizzo del foro di Paola.

La richiesta è stata presentata al tribunale di Sorveglianza di Sassari il quale ha valutato le argomentazioni difensive, accogliendole in toto a seguito delle sue condizioni di salute e dell’età ormai avanzata.

Il giudicante sardo ha così concesso a Franco Muto il differimento della pena, che permette alla persona già condannata di rimandare l’attuazione della sanzione stabilita dal tribunale di competenza per vari motivi, tra cui una malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione. In questo caso Muto sarà libero fino al momento in cui la sua posizione verrà nuovamente rivalutata dai giudici.

