Condannati rispettivamente a 30 e 25 anni anche Vito Martino e Salvatore Nicoscia. Confermata l'assoluzione per Ernesto Grande Aracri, fratello del boss Nicolino

Tre condanne e una assoluzione. è questa la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Catanzaro contro le cosche di 'ndrangheta del crotonese. Il presunto boss Nicolino Grande Aracri è stato condannato a 30 anni di reclusione, Salvatore Nicoscia e Vito Martino rispettivamente a 25 e 30 anni di reclusione. I giudici hanno confermato l’assoluzione per Ernesto Grande Aracri, fratello del presunto boss Nicolino. Gli imputati sono accusati di essere coinvolti a vario titolo in cinque omicidi compiuti all’inizio degli anni 2000 durante lo scontro tra gruppi contrapposti della 'ndrangheta per il controllo del territorio. La sentenza di primo grado era stata emessa nel luglio del 2012.

Il pubblico ministero della Dda di Catanzaro, Pierpaolo Bruni, aveva chiesto la condanna degli imputati all’ergastolo