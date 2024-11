Polizia e Guardia di Finanza, su delega della Direzione distrettuale antimafia della Procura della Repubblica di Bologna, stanno eseguendo 27 misure cautelari reali - per un totale di circa 2,5 milioni di euro - emesse dal gip del Tribunale bolognese. Le esecuzioni sono attualmente in corso nelle province di Reggio Emilia, Ferrara, Fermo, Forlì, Lodi, Mantova, Modena, Parma, Pisa, Perugia, Torino e Verona. Si tratta di operazione nei confronti dei presunti utilizzatori di fatture false emesse da società 'cartiere' riconducibili a soggetti ritenuti «intranei o contigui alla 'ndrangheta attiva in Emilia-Romagna».