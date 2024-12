È iniziata ed è stata subito rinviata l'udienza preliminare per 11 imputati, fra cui due ex sindaci di Brescello (Reggio Emilia) e membri della famiglia Grande Aracri, di un processo per associazione di tipo 'ndranghetistico. L'11 febbraio la Gup del tribunale di Bologna Roberta Malavasi deciderà sulla costituzione delle parti civili, tra cui Regione Emilia-Romagna, Cgil, Libera e Comune di Reggio Emilia, poi il 27 prenderà la parola la pm della Dda Beatrice Ronchi per discutere le posizioni degli imputati, alcuni dei quali hanno preannunciato che chiederanno il rito abbreviato, mentre altre posizioni potrebbero risolversi con patteggiamenti.