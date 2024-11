Si tratta di Rocco Rachele arrestato perchè ritenuto responsabile di associazione a delinqure di tipo mafioso

I Carabinieri di Rosarno hanno arrestato Rocco Rachele, 47enne già noto alle forze dell’ordine e considerato vicino alla famiglia “Pesce”, in esecuzione al provvedimento dell’applicazione della misura cautelare in carcere, emesso dal Tribunale di Reggio Calabria, poiché ritenuto responsabile di associazione a delinquere di tipo mafioso, per fatti accaduti a Rosarno nell’anno 2014. L’uomo è stato poi portato presso la casa circondariale di Palmi.