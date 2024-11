Attività illecite sparse su tutte la provincia. Eseguite venti perquisizioni. L'inchiesta è partita dall'omicidio Musy, ma non ha legami con il delitto.

TORINO - Quattro persone sono state arrestate dalla polizia. Devono rispondere di una serie di estorsioni avvenute ai danni di attività commerciali della provincia. Alcune sarebbero, a giudizio degli investigatori, legati ai clan della 'ndrangheta, da tempo attivi anche in Piemonte. Sarebbero in corso una ventina di perquisizioni. Il cuore dell'attività illecita si trovava, secondo quanto si apprende, a Santena, nella zona sud-orientale del torinese. L'inchiesta sarebbe stata avviata a seguito dell'omicidio del consigliere comunale della città della Mole Alberto Musy, anche se - precisano le fonti investigative - "gli arresti non avrebbero nulla a che vedere con il delitto"