Tutti i nomi degli ulteriori 175 indagati a piede libero nell’ambito dell’indagine “Mandamento Jonico” che ha portato all’arresto di 116 persone.

ABBRUZZESE Alessandra, nata a Catanzaro il 22.07.1984 residente in Siderno;

AGRESTA Antonio, nato a Platì (RC) 20.02.1974, ivi residente;

AMATO Giovanna, nata a Melito di Porto Salvo il 01/03/1968 residente in Marina di Gioiosa Jonica;

AMATO Massimo, nato a Locri il 01.11.1983 residente in Marina di Gioiosa Jonica;

AMMENDOLEA Alessandra, nata a Locri il 23.08.1973, residente a Careri;

ARAMINI Giovanni, nato a Sorbo San Basile l’11.06.1961 residente in Catanzaro;

ARMOCIDA Costantino, nato a Locri il 23.05.1974, ivi residente;

ARMOCIDA Domenico, nato a Locri il 12.08.1989 residente a Ciminà;

ARMOCIDA Giuseppe, nato a Locri il 06.02.1959, ivi residente;

BARBALACE Carmela, nata a Taurianova il 17.07.1969 residente in Laureana di Borrello;



BARBARO Anna, nata a Platì il 07.04.1973 residente in Platì;

BARBARO Antonio, nato a Platì il 17.11.1968, ivi residente;

BARBARO Caterina nata a Platì il 13.08.1947 ivi residente;

BARBARO Elisabetta, nata a Locri il 04.05.1984, residente in Platì;

BARBARO Elisabetta, nata a Platì il 14.04.1967, residente in Platì;

BARBARO Francesco, nato a Locri il 24.03.1960, residente a Platì;

BARBARO Maria, nata a Platì il 25.10.1958 ivi residente;

BARBARO Marianna, nata a Platì (RC) l’08.10.1967, ivi residente;

BARBARO Rocco nato a Locri il 05.07.1991 residente in Platì;

BARBARO Rosario detto “Rosi”, nato a Plati’ (RC) il 30.09.1940 ivi residente;

BARBARO Rosario, nato a Locri l’1.08.1988 residente in Platì;

BARBARO Saverio, nato a Platì il 23.01.1952, ivi residente;

BARRECA Carmelina, nata a Melito di Porto Salvo il 07/07/1990 residente in Bovalino;



BERLINGERI Annalisa, nata a Reggio Calabria il 30/06/1991 residente a Marina di Gioiosa Jonica;

BERLINGERI Maria, nata a Locri il 05/04/1970 residente in Marina di Gioiosa Jonica;

BERLINGERI Romina, nata a Locri il 24/08/1974 residente a Marina di Gioiosa Jonica;

BERLINGIERI Rosa, nata a Locri il 06/05/1974 residente a Marina di Gioiosa Jonica;

BEVILACQUA Daniela, nata a Locri il 20.04.1987 residente in Marina di Gioiosa Jonica;

BEVILACQUA Francesco, nato a Melito Porto Salvo il 05.09.1968 residente in Brancaleone;

BEVILACQUA Rita, nata a Siderno il 04/06/1977 residente in Gioiosa Jonica;

BEVILACQUA Rosanna, nata a Reggio Calabria il 20/10/1971 residente in Siderno;

BOLOGNINO Domenico, nato a Siderno il 31/08/1968 ivi residente;

BONAVITA Adriana, nata a Locri (RC) il 17.10.1970, residente ad Ardore;

BORELLA Benito, nato a Cadeo (PC) il 06.08.1936, residente a Messina;

BORELLA Carlo, nato a Messina il 01.07.1962 ivi residente;

BOUHAJ Saadia, nata in Marocco il 28.10.1969, residente a Siderno;

BOVA Rosanna, nata ad Amaroni (CZ) il 18.12.1970 ed ivi residente ;

BUMBACA Simona, nata a Locri il 12/04/1983 ivi residente;



CALABRO’ Agata Isabel, nata a San Remo (IM) il 24.02.1983, residente in Bovalino;

CAMINITI Rosetta, nata a Benestare il 09.11.1952 ivi residente;

CAPARELLI Carlo, nato a Montalto Uffugo (CS) il 13.03.1961, ivi residente;

CAPOGRECO Francesca, nata a Siderno il 23.03.1960 residente in Locri;

CAPOGRECO Maria Cristina, nata a Bovalino il 08/12/1966 ivi residente

CARERI Vincenzo, nato a Locri il 27.05.1943, residente a Sant’Ilario

CASILI Antonino, nato a Condofuri il 09.02.1955, ivi residente

CATALANO Anna Maria, nata a Gerace il 11.02.1956 residente in Bovalino

CATALDO Antonio, nato a Locri il 01.12.1964, ivi residente

CATANZARITI Andrea, nato a Locri il 11.03.1991 residente in Platì

CHIELLINO Francesco, nato a Catanzaro il 10.10.1966 residente in Squillace (CZ)

CIRILLO Marilena, nata a Caulonia (RC) il 07.02.1965, ivi residente

CLEMENTE Fabio, nato a Locri il 04/06/1982 residente in Bovalino

COMMISO Rosina, nata a Siderno il 25.05.1968, ivi residente

COMMISSO Dyana, nata a Reggio Calabria il 01.07.1985 residente in Siderno

CONSOLI Giovanni Antonio, nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 24.2.1957 residente in

Siderno

COSENZA Francesco, nato a Careri il 03.08.1956 ivi residente

COSENZA Paolo, nato a Palermo il 15.10.1975, ivi residente

CREA Pasquale Antonio, nato a Locri il 23.04.1982 residente in Platì



CUCINOTTA Gianfranco, nato a Messina il 10.12.1976, residente a Siracusa

D’AURIA Mario, nato a Sant'Eufemia Lamezia (CZ) il 24.01.1967, residente a Lamezia

Terme

DATTILO Serafina, nata ad Ardore il 18.04.1955 residente in Grotteria

DE LEO Elena, nata a Melito di Porto Salvo il 21/08/1989 residente in Bianco

DENISI Domenico nato a Melito di Porto Salvo il 12.02.1976 residente in Condofuri

FAVASULI Francesco, nato ad Africo il 16.03.1975 residente in Bovalino

FEMIA Laura, nata a Torino il 15.09.1969, residente ad Ardore

FERRO Mimi Paolo Salvatore, nato a Locri il 02/09/1978 residente in Platì

FIGLIOMENI Chiara, nata a Siderno il 25/04/1991 ivi residente

FILICE Antonio, nato in Australia il 24.11.1968, residente a Castrolibero (CS)

FILIPPONE Antonio, nato a Canolo (RC) il 04.01.1954 ivi residente

FIMOGNARI Denise, nata a Locri il 01/10/1989 residente a Siderno

FIMOGNARI Eugenio, nato a Siderno il 19/05/1984 ivi residente

FIMOGNARI Maria Stella, nata a Siderno il 10/05/1973 residente a Siderno

FIMOGNARI Milena, nata a Locri il 03/07/1983 residente a Siderno

FOTI Costantino, nato a San Costantino Calabro il 17.03.1972, residente a Vibo Valentia

FRASCÀ Domenico, nato a Roccella Jonica il 21.03.1960 ivi residente

FUDA Giuseppa, nata a Grotteria il 27/09/1948 residente in Bivongi



FUTIA Maria Gabriella, nata a Siderno il 15/11/1967 residente in Siderno

GIAMPAOLO Elisabetta, nata a Melito di Porto Salvo il 01/10/1967 residente a San Luca

GIORGI Attilio, nato a Locri il 20.03.1984, ivi residente

GIORGI Caterina, nata a Locri il 04.08.1985 residente in Benestare

GRISOLIA Francesco, nato a Castrovillari (CS) il 09.09.1969, residente a Platì

HRESHCHUK Iryna, nata a Ternopil (Ucraina) il 02.10.1976 residente a Locri

IAMUNDO Maria Porzia, nata a Locri il 27.08.1955 residente a Careri

IELO Carmelo, nato a Staiti il 29.04.1960, ivi residente

IERACE Laura, nata a Caulonia il 04/01/1974 residente in Siderno

IETTO Antonio Pietro, nato a Careri il 02.02.1956 ivi residente

IETTO Antonio, nato a Soriano Calabro il 31.01.1990, residente a Careri

IETTO Carmelo Gaetano, nato a Careri (RC) il 20.03.1946 residente a Rende

IETTO Soccorsa, nata a Careri (RC) il 25.11.1964, ivi residente



LACOPO Michele, nato a Locri l’11.02.1960, ivi residente a

LAROSA Paolo, nato a Melito Porto Salvo (RC) il 07.12.1987, residente a Locri

LIONETTI Rocco, nato a Locri il 12.12.1988 residente in Siderno

LOMBARDO Fiorella, nata a Locri l’08.05.1974 ivi residente

MAANI Essaadia, nata a Khourigba (Marocco) il 01.01.1967, residente a Locri

MAMMOLITI Giuseppe, nato a Reggio Calabria il 09.12.1965, residente a Locri

MAMMOLITI Stefano, nato a Melito di Porto Salvo il 07/01/1969 residente in Bovalino

MANGLAVITI Giovanni, nato a San Luca il 21.06.1964, residente Bovalino

MARANDO Bruno, nato a Melito di Porto Salvo il 03/12/1965 residente in San Luca

MARCIANO’ Giuseppe, nato a Palizzi (RC) il 15.09.1962, residente a Locri

MASTROIANNI Vincenzo, nato a Lamezia Terme (CZ) il 02.10.1970 ed ivi residente

MAZZOLA Christian, nato a Messina il 15.11.1986 ivi residente



MAZZOLA Manuela, nata a Messina il 17.04.1984 ivi residente

MELECA Iole, nata a Siderno il 13/07/1977 ivi residente

MICELI SOPO Giuseppina, nata a Gioia Tauro il 17.03.1981 residente in

MILIERI Francesco nato a Locri (RC) il 10.10.1968, residente a Portigliola

MINNELLA Rosa, nata a Locri il 19.09.1952, ivi residente

MINNICI Rosa Maria, nata a Locri il 29/03/1972 residente in Grotteria

MORABITO Giuseppe, nato a Locri il 16.12.1978, e residente in Africo

MULE’ Carmela, nata a Locri il 26.03.1966 ivi residente

MUSOLINO Domenico nato a Portigliola (RC) il 12.01.1956, residente a Sant’Ilario dello Ionio

MUSOLINO Rocco nato a Locri (RC) il 24.11.1975 e residente in S.Ilario dello Ionio





NICOLÒ Antonino, nato a Reggio Calabria 16.07.1952 residente in Reggio Calabria

NIRTA Francesco Domenico, nato a Locri il 11.12.1973 residente in Bovalino

NOBILE Giuseppe, nato a Locri (RC) il 03.11.1984, residente a Benestare

ORLANDO Antonio, nato a Locri il 17.11.1974, ivi residente

ORLANDO Massimo, nato a Locri il 20.11.1971 ivi residente

PALUMBO Luigi, nato a Melito Porto Salvo il 20.06.1978, residente a Brancaleone

PANGALLO Francesco, nato a Reggio Calabria il 09.02.1958, ivi residente

PANGALLO Maria Carmela, nata a Careri il 06.01.1953 ivi residente

PASQUALINO Rosa Maria, nata a Siderno il 19/06/1961 ivi residente ì

PELLE Caterina, nata a Locri il 28/12/1993 residente in San Luca

PELLE Silvana, nata ad Ardore 02/05/1977 residente in Torino

PERRE Antonia Francesca, nata a Locri il 13.10.1987, residente in Platì

PERRE Giuseppe nato a Locri il 16.07.1996 residente in Platì

PERRE Giuseppe, nato Plati’ il 21.06.1937, residente a Bovalino

PERRE Maria, nata a Locri il 05.06.1990 residente in Platì

PERRE Maria, nata a Platì il 09.03.1970 ivi residente

PERRE Rosa, nata a Platì il 09.06.1953 ivi residente



PIPICELLA Caterina, nata a Careri il 22.04.1967, residente a Torino

PIPICELLI Paolo Salvatore, nato a Careri il 02.01.1949, ivi residente

PIZZATA Antonio, nato a San Luca il 22.03.1940 ivi residente

PORTOLESI Concetta, nata a Platì il 02/11/1962 residente a Platì

PROCOPIO Francesco, nato a Caulonia il 02.04.1966 residente in Locri

RAFFAELE Alessandro, nato a Locri il 29.11.1973, ivi residente

RASCHILLA' Tiziana, nata a Locri il 28/02/1978 ivi residente

RESISTENZA Femia Concettina, nata a Locri (RC) il 19.02.1975, residente a Locri

RESISTENZA FEMIA Rocco Antonio, nato a Locri (RC) il 23.08.1973, residente a Gerace

RICHICHI Antonio, nato a Locri il 13.05.1993, residente a Careri

RODA’ Mirella, nato a Bruzzano Zeffiro l’08.06.1969 residente in Bovalino

ROMANO Rosanna nata a Locri il 03.01.1973 residente in Gerace

ROMEO Anna, nata a Platì il 25.08.1971 ivi residente



ROMEO Antonino, nato a Melito Porto Salvo (RC) il 19.09.1984 e residente in Condofuri

ROMEO Daniele, nato a Locri il 07.02.1980 residente ad Ardore

ROMEO Nicola, nato a Locri il 18.03.1955, ivi residente

SANTANIELLO Anna Maria, nata a Scisciano (NA) il 06.01.1960 residente a Sant’Ilario dello Ionio

SCALIA Teresa, nata a Locri il 20/03/1991 residente a San Luca

SCALIA Stefano, nato a Locri il 12/01/1984 residente a San Luca

SCARAMOZZINO Giuseppe, nato a Melito di Porto Salvo il 18.03.1987 residente in Brancaleone

SCRIVO Teresa, nato a Locri il 31/07/1972 ivi residente

SERGI Rosario, nato a Platì il 26.04.1962 ivi residente

SGAMBELLONE Francesca, nata a Locri il 01.03.1992

SGAMBELLURI Antonina, nato a Siderno il 10/06/1957 ivi residente

SISCA Maria, nato a Marina di Gioiosa Jonica il 26/12/1968 ivi residente



SPAGNOLO Rosella, nata a Siderno (RC) il 23.06.1984, residente a Locri (RC)

SPINELLI Salvatore, nato a Taurianova il 18.06.1962 ivi residente

STERRANTINO Assunta, nata a Messina il 26.04.1969 residente a Careri

STRANGIO Antonio, nato a Santa Cristina D’Aspromonte (RC) il 14.11.1957 residente a Platì

SURACE Patrizia, nata a Messina il 11.05.1966, ivi residente

TRIMBOLI Anna, nata a Locri il 20.02.1983 residente a Platì

TRIMBOLI Concetta, nata a Locri il 09.04.1978 residente a Platì

TRIMBOLI Francesco, nato a Locri (RC) il 29.12.1991 residente a Platì

TRIMBOLI Pasquale, nato a Platì il 09.04.1957, ivi residente

URSINI Lina, nata a Gioiosa Ionica il 10.09.1952, ivi residente

URSINO Leonardo, nato a Locri il 26.03.1990, residente a Cosenza

URSINO Luigi Stefano, nato a Locri il 26.12.1991, ivi residente

VARACALLI Domenico, nato a Ardore (RC) il 03.10.1964, ivi residente

VARACALLI Ferdinando, nato a Torino il 17.10.1960, residente ad Ardore



VARACALLI Luigi, nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 09.08.1968, residente ad Ardore

VARACALLI Michele, nato a Gerace il 08.11.1945 ivi residente

VENEZIA Benito, nato a Naro (AG) il 13.07.1953 residente a Palermo

VIOLI Attilio Vittorio, nato a Ferruzzano (RC) l’11.06.1963, ivi residente

ZAPPIA Bruno, nato a Benestare il 10.06.1952, ivi residente

ZAVETTIERI Pietro Bonaventura, nato a Melito Porto Salvo il 23.03.1962 residente a Reggio Calabria

ZIMBALATTI Giuseppe, nato a Reggio Calabria il 13.03.1961, residente a Reggio Calabria

ZITO RENATO, nato a Careri il 22.07.1959, ivi residente

ZUCCO Cosimo, nato a Locri il 09.09.1946, ivi residente