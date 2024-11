Condannato a dodici anni di reclusione, nei sui confronti era stato spiccato un ordine di carcerazione

I carabinieri di Busto Arsizio e Lonate Pozzolo (Varese) hanno arrestato Cosimo Fiorito, 54 anni, figlio di Salvatore Fiorito, esponente di spicco della 'ndrangheta in Lombardia. L'arresto è avvenuto in esecuzione di un ordine di carcerazione della Procura Generale della Corte D'Appello di Reggio Calabria per una condanna a dodici anni di carcere per traffico di droga. Fiorito è stato condannato per un ingente traffico di droga, tra il 2010 e il 2012, sul territorio nazionale.