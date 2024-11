Il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro ha assolto dai reati di concorso esterno in associazione mafiosa e di intestazione fittizia Domenico Fraone, 53 anni di Parghelia, noto commercialista e imprenditore nonché ex consigliere provinciale di Vibo Valentia.

Arrestato il 21 luglio 2020 nell’ambito dell’indagine “Imponimento”, era stato successivamente sottoposto agli arresti domiciliari.

Fraone era stato accusato di aver collaborato con i vertici dell’organizzazione criminale operante a Filadelfia, Acconia di Curinga e zone limitrofe, nel Vibonese, e riconducibile alle famiglie Anello e Fruci. In particolare, al commercialista erano state contestate condotte illecite in relazione a specifici affari, concorrendo in trasferimenti fraudolenti di beni o commettendo reati tributari con la complicità di appartenenti al sodalizio e così ottenendo, come corrispettivo, la protezione mafiosa e la possibilità di rivolgersi al gruppo criminale e avvalersi del metodo mafioso per la risoluzione di problematiche di vario genere, anche riguardanti altri gruppi ’ndranghetistici, e per ottenere appoggio in occasione delle elezioni provinciali vibonesi del 2008.

Tra le accuse anche quella di aver trasferito la proprietà di una villa, attraverso intestazione fittizia a un’altra persona, al capoclan Rocco Anello.

A sancire l’estraneità di Fraone alle contestazioni mosse è intervenuta la sentenza di assoluzione emessa oggi dal gup di Catanzaro, che ha accolto le argomentazioni esposte dai difensori Francesco Matteo Bagnato e Guido Contestabile (coadiuvato dall’avvocato Serena Lacaria). «Le radici dell’assoluzione di Mimmo Fraone si ritrovano nella sua plateale innocenza e nel lavoro eccezionale di uno straordinario professionista e di un grande uomo: Mario Bagnato», il commento dell’avvocato Contestabile.