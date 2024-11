Il processo d’appello ribalta la sentenza precedente: quattro anni e cinque mesi di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa inflitti a Fabio Germani

Quattordici condanne e un'assoluzione hanno chiuso a Torino il processo d'appello sull'inchiesta di 'ndrangheta chiamata Alto Piemonte, che fra i suoi numerosi filoni ha riguardato anche le infiltrazioni dei boss nella tifoseria organizzata della Juventus per monopolizzare il business del bagarinaggio.



Fra i condannati c'è Fabio Germani (a sinistra in compagnia di Gigi Buffon), ex capo ultrà, che in primo grado era stato assolto: i giudici gli hanno inflitto quattro anni e cinque mesi di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa. Germani è stato processato con l'accusa di avere aiutato Rocco Dominello - considerato dagli inquirenti un esponente della cosca Pesce-Bellocco di Rosarno insieme al padre Saverio - a inserirsi nei gruppi ultras.