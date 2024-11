Il carico, circa 220 kg, era destinato all'organizzazione 'ndranghetistica smantellata lo scorso 4 dicembre

I finanzieri del Nucleo di polizia tributaria di Venezia hanno intercettato un carico di cocaina che dal porto di Livorno è giunto in un container destinato allo sdoganamento presso lo scalo veneto veneziano. La droga era destinata all'organizzazione criminale riconducibile alla 'ndrangheta calabrese sgominata lo scorso 4 dicembre. Il carico, ufficialmente, era costituito da banane provenienti dalla Colombia. Le fiamme gialle hanno atteso l'arrivo del container e, dopo aver ispezionato a fondo tra le cassette di frutta, hanno rinvenuto 188 panetti di cocaina purissima, ciascuno del peso di circa 1200 grammi e per un totale di oltre 220 kg. La partita di cocaina era destinata allo spaccio in Veneto e nell'hinterland milanese.