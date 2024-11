Un gesto che ha animato diverse polemiche. Antonio Vottari: «Nessun omaggio mafiosa. È un amico che non vedevo da oltre vent’anni»

«Non ho fatto nessun baciamano, volevo soltanto abbracciare un vecchio amico che non vedevo da oltre venti anni». Parla al Tgr della Calabria, l'uomo che ha baciato il boss Giuseppe Giorgi subito dopo la cattura da parte dei carabinieri.



Si chiama Antonio Vottari e il suo gesto ha fatto il giro del mondo animando polemiche e giudizi. «Sono i giornalisti - ha aggiunto - che hanno ingigantito come fanno di solito un gesto di assoluta amicizia, nessun omaggio mafioso. Chiedo scusa ai miei concittadini ed anche alle istituzioni - ha concluso Vottari - io non sono mafioso e sono pentito di quel gesto insano, ma l'abbraccio a Giorgi lo darei volentieri, perchè è un amico che non vedevo da oltre 20 anni».