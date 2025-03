Sentenza del gup distrettuale di Catanzaro, Paolo Agosto, per i 91 imputati che hanno scelto il rito abbreviato nel procedimento penale nato dalle operazioni antimafia Maestrale-Carthago, Olimpo e Imperium, seguite rispettivamente sul campo dai carabinieri, dalla polizia e dalla Guardia di finanza. Le richieste di pena erano state formulate nell’aprile dello scorso anno dai pm della Dda di Catanzaro Antonio De Bernardo, Andrea Buzzelli, Annamaria Frustaci e Irene Crea.

Tra gli imputati anche l’avvocato Francesco Sabatino del Foro di Vibo che è stato assolto a fronte di una richiesta di pena a 8 anni e 9 mesi formulata dalla Dda. Assolto anche l’avvocato Giacomo Franzoni di Briatico, a fronte di una richiesta di pena a 8 anni.

Tra le assoluzioni “eccellenti” anche quelle per l’ex dirigente della Regione Calabria, Pasquale Anastasi, nei cui confronti erano stati richiesti 6 anni di pena, quella per l’imprenditore di Sant’Onofrio Antonio Facciolo (a fronte di una richiesta di pena a 8 anni) e per il sindacalista di Ricadi ed ex consigliere provinciale di Vibo Gianfranco La Torre (chiesti 6 anni).

Condanna a 3 anni e 6 mesi per l’ex presidente della Provincia di Vibo, ed ex sindaco di Briatico, Andrea Niglia.

Tra le assoluzioni anche quelle per i boss Rocco e Tommaso Anello di Filadelfia, Salvatore Morelli di Vibo Valentia, Gaetano Molino di Limbadi, la dottoressa dell’Asp di Vibo Maria Vittoria Errigo. Ergastolo, invece, per Domenico Polito di Mileto, mentre 20 anni a testa è la condanna per i boss Diego Mancuso di Limbadi e Francesco La Rosa di Tropea. Antonio La Rosa è stato invece condannato a 18 anni. Per l’imprenditore Vincenzo Calafati di Vibo la condanna è di 11 anni e 4 mesi. Ergastolo per Domenico Polito di Mileto.

Condanna a 13 anni e 4 mesi ACCORINTI Antonino detto “Nino”, di Briatico nato il 15-04-1956 (20 anni la richiesta); 5 anni e 4 mesi ACCORINTI Antonio detto “Fraguleja”, di Briatico, 8-08-1980, collaboratore di giustizia (4 anni, 7 mesi e 10 giorni la richiesta); assoluzione ARCURI Maria Eugenia Grazia, nata a Nicotera il 02-07-1965 (2 anni e 6 mesi la richiesta); assolto l’ex dirigente della Regione ANASTASI Pasquale, nato Rizziconi il 13-11-1951 (6 anni la richiesta); assolto ANELLO Rocco, di Filadelfia, 3-02-1961 (chiesti 9 anni, difeso dall’avvocato Sergio Rotundo); un anno e 8 mesi ASCONE Concetta, nata il 25-02-1968, di Limbadi (chiesti 2 anni);assolto ANELLO Tommaso, di Filadelfia, 28-05-1964 (chiesti 9 anni); assolto BARBA Vincenzo, alias “Musichiere”, di Vibo Valentia, nato il 14-04-1952 (chiesti 8 anni); assolto BARTONE Domenico, nato il 22-08-1968, di Mileto (chiesti 15 anni); assolto BONACCURSO Antonio, di Briatico, nato il 20-10-1984 (chiesti 14 anni); 3 anni CAREGLIO PAOLO, nato il 13-9-1985, di Briatico (chiesti 8 anni); assolto CUPITO’ Alessio Natale, nato il 23-12-1986, residente a Nicotera (chiesti 2 anni e 6 mesi); assolto CUPITO’ Domenico, alias “Pignuni” nato il 04-05-1959, di Nicotera (chiesti 10 anni); assolto CUPITO’ Francesco, nato il 31-05-1992, di Nicotera (chiesti 2 anni e 6 mesi); assolto CUPITO’ Simone, nato il 05-12-1996, residente a Nicotera (chiesti 2 anni e 6 mesi); 14 anni FERRARO Giuseppe, nato il 4-01-1994, di Brattirò, frazione di Drapia (chiesti 14 anni); assolto l’avvocato FRANZONI Giacomo inteso Gianfranco, nato il 27-01-1963, di Briatico (chiesti 8 anni, difeso dall’avvocato Michele Accorinti); 20 anni GALATI Michele, nato 1-11-1980, di Mileto (chiesti 20 anni); assolto GALATI Salvatore Domenico, nato Vibo Valentia il 25-04-1967, domiciliato a Lamezia Terme (chiesti 4 anni); assolto IL GRANDE Carmine, nato il 19 ottobre 1959, di Parghelia (chiesti 18 anni); 8 anni LO BIANCO Paolino, nato il 27-06-1963, di Vibo Valentia (chiesti 8 anni); assolto LUCIANO Alfonso, nato a Filogaso il 25-10-1959 e residente a Pizzo, medico legale (chiesti 8 anni); un anno e 8 mesi MACCHIAVELLI Gisella, nata il 06-01-1976, residente a Limbadi (chiesti 4 anni e 6 mesi); assolto MANCUSO Antonio, nato il 23-07-1983, di Limbadi (chiesti 8 anni); 3 anni e 4 mesi MEGNA Pasquale Alessandro, nato il 04-02-1985, di Nicotera (chiesti 3 anni e 6 mesi); 11 anni MERCURIO Paolo, nato a Marcellinara il 23-10-1978 (chiesti 10 anni); 3 anni e 6 mesi NIGLIA Andrea, nato il 22-07-1976, di Briatico (chiesti 6 anni, difeso dall’avvocato Sergio Rotundo); 8 anni e 6 mesi NIGLIA Gregorio, detto “Lollo”, nato in data 8-04-1983, di Briatico (chiesti 10 anni); 8 anni PANNACE Alberto, nato Vibo Valentia il 16-03-1983 (chiesti 8 anni); 11 anni e 8 mesi POLITO Domenico Salvatore, nato il 09-10-1964, di Tropea (chiesti 14 anni); prescrizione PUGLIESE Umberto, nato il 22-09-1985, di Spilinga (chiesti 4 anni); assolto PUTORTI’ Demetrio, nato il 16-07-1993, di Nicotera Marina (chiesti 8 anni); assolto RAGUSEO Giuseppe, nato in data 08-04-1978, di Nicotera (chiesti 14 anni); assoluzione ARTUSA Luciano Marino, alias “u Pacciu”, nato il 27-01-1961, di Filandari, frazione Arzona (richiesta di non doversi procedere); 7 anni e 8 mesi ASCONE Rocco, nato il 26-06-2000, di Limbadi (chiesti 12 anni); un anno e 2 mesi BARBIERI Onofrio, di Sant’Onofrio, nato il 10-01-1980, collaboratore di giustizia (chiesti 3 anni); assoluzione BENINCASA Sabrina, di Lamezia Terme, nata il 25-10-1973 (chiesta assoluzione); 3 anni e 4 mesi BEVILACQUA Domenico, nato s Melito Porto Salvo il 15 novembre 1977 (chiesti 12 anni); 11 anni e 4 mesi CALAFATI Vincenzo nato il 18-01-1972, di Vibo Valentia (chiesti 14 anni); 2 anni DI CAPUA Elisabetta, nata a Cinquefrondi il 22-07-1986, residente a Milano (chiesti 2 anni e 6 mesi); assoluzione per la dottoressa dell’Asp ERRIGO Maria Vittoria, nata il 07-12-1954, di Vibo Valentia (chiesti 4 anni); assolto FIUMARA Claudio, di Francavilla Angitola, nato il 27-02-1966 (chiesti 8 anni); assolto GALATI Ottavio, nato il 21-01-1968, di Mileto (chiesti 16 anni, difeso dall’avvocato Elisabetta Solano); 4 anni GUERINO Gianluca, nato il 15-01-1986, di Reggio Calabria (chiesti 12 anni); 3 anni e 4 mesi GUERINO Massimo, nato il 30-03-1976, di Gioia Tauro (chiesti 10 anni); 4 anni e 8 mesi IL GRANDE Egidio, nato il 02-12-1964, di Parghelia (chiesti 14 anni); 4 anni IZZO Giovanni, nato a Sant’ Agata de’ Goti (Bn) il 25-11-1968 (chiesti 10 anni); 20 anni LA ROSA Francesco, nato il 29-1l-1971, di Tropea (chiesti 20 anni); 18 anni LA ROSA Antonio, 7-07-1962, di Tropea (chiesti 18 anni, difeso dall’avvocato Vecchio); assolto LA TORRE Gianfranco, nato il 20-12-1967, residente a Ricadi (chiesti 6 anni); 12 anni e 4 mesi anni LA MONICA Ferdinando, 4-10-1956, di Catanzaro (chiesti 14 anni); 20 anni MANCUSO Diego, nato il 18-02-1953, di Limbadi (chiesti 20 anni, difeso dagli avvocati Maurizio Nucci e Francesco Schimio); 4 anni e 8 mesi MANCUSO Domenico, 9-06-1975 (chiesti 9 anni, difeso dall’avvocato Sergio Rotundo); 16 anni MANCUSO Francesco, alias “Bandera”, nato a il 05-10-1971, di Nicotera Marina (chiesti 20 anni); assolto MANGONE Giuseppe, di Mileto, nato il 13-02-1955 (chiesti 8 anni, difeso dall’avvocato Giuseppe Di Renzo); 13 anni MANGONE Francesco, nato il 26-06-1980, di Mileto (chiesti 14 anni); assolto MANTELLA Andrea, nato il 03-12-1972, di Vibo Valentia, collaboratore di giustizia (chiesti 9 mesi); 2 anni e 4 mesi MARASCO Nicola, nato il 15-12-1999, residente a Limbadi (chiesti 6 anni); 2 anni e 2 mesi MC MANUS William, nato Pietà (Malta) il 16-05-1967, residente a Catania (chiesti 6 anni); 20 anni MEGNA Assunto Natale, nato a Nicotera il 18-12-1958, di Nicotera Marina (chiesti 20 anni); assolto MEGNA Giuseppe Daniele, nato il 30-04-1992 di Nicotera Marina (chiesti 2 anni e 6 mesi); 8 anni MELLUSO Sandro, nato il 16-02-1977, di Briatico (chiesti 8 anni); assolto MOLINO Gaetano, nato Limbadi il 15 marzo 1959, domiciliato a Joppolo (chiesti 8 anni); assoluzione NICOLAE Laurentiu Gheorghe, nato in Romania il 07-11-1989, residente a Limbadi (chiesta assoluzione); 4 anni ORECCHIO Francesco, di San Calogero il 25-02-1965 (chiesti 8 anni); assolto PREITI Giuseppe, detto “Pino”, nato il 18-01-1975, di San Calogero (chiesti 8 anni, difeso dall’avvocato Giuseppe Di Renzo); assolto PREITI Nicola, detto “Cola”, nato il 31-12-1968, di San Calogero (chiesti 8 anni, difeso dall’avvocato Giuseppe Di Renzo); 3 anni PRENESTI Antonio, detto “Totò” alias “Yò Yò”, nato il 22-09-1966, di Nicotera (chiesti 6 anni); 12 anni PROSTAMO Francesco, alias “U Zorru”, nato in data 08-05-1988, di San Giovanni di Mileto (chiesti 14 anni); assolto PROSTAMO Giuseppe, alias “Ciopane”, nato il 12-04-1985, di San Giovanni di Mileto (chiesti 12 anni); 13 anni PROSTAMO Giuseppe, alias “Giubba”, nato il 03-11-1989, di San Giovanni di Mileto (chiesti 14 anni); 16 anni PROSTAMO Nazzareno, alias “Buttafuco”, nato il 31-05-1961, di San Giovanni di Mileto (chiesti 16 anni); 8 anni ROMBOLA’ Francesco, alias “Franco U Pala”, di Mileto, nato il 16-05-1969 (chiesti 8 anni, difeso dall’avvocato Giuseppe Di Renzo); 13 anni SURACE Davide, nato il 17-12-1985, di Spilinga (chiesti 18 anni); assolto TRITTO Rocco Angelo, nato il 20-04-1954, residente a Gioia del Colle (Ba) (chiesto un anno); 4 anni e 8 mesi VALENTINI Vincenzo, nato il 01-05-1987, di Rosarno (chiesti 11 anni); assolto MORELLI Salvatore, alias “l’Americano”, nato il 13-10-1983, di Vibo Valentia (chiesti 8 anni, (difeso dagli avvocati Giovanni Vecchio e Giuseppe Di Renzo); 16 anni BRUZZESE Michele, nato il 23-06-1982, di Tropea (chiesti 16 anni, difeso dall’avvocato Giovanni Vecchio); assolto FACCIOLO Antonio, nato Francavilla Angitola il 7-12-1959 (chiesti 8 anni, difeso dall’avvocato Giovanni Vecchio); assolta PRESTIA LAMBERTI Maria Antonella, nata il 06-06-1983, di Spilinga (chiesti 4 anni, difesa dall’avvocato Giuseppe Di Renzo); assoluzione FOGLIARO Antonino, alias “Tonino u’ Rijkaard”, nato il 12-07-1976, di Mileto (chiesta assoluzione, difeso dall’avvocato Sergio Rotundo); assolto PALMIERI Salvatore, nato il 19-03-1976, di Mileto (chiesti 12 anni, difeso dall’avvocato Michelangelo Miceli); assolto VARONE Antonio Massimiliano, alias “u cagnolu”, nato il 05-05-1975, di Mileto (chiesti 30 anni, difeso dall’avvocato Michelangelo Miceli); assoluzione per l’avvocato SABATINO Francesco, nato il 25-3-1979, di Vibo Valentia (8 anni e 9 mesi la richiesta di pena della Dda, difeso dagli avvocati Sergio Rotundo e Michelangelo Miceli); 17 anni CORSO Vincenzo, nato il 01-04-1973, di Mileto (chiesti 20 anni, difeso dagli avvocati Giuseppe Monteleone e Gianfranco Giunta); ergastolo POLITO Domenico, alias “Ciota”, nato a Desio (MI) il 20-02-1974, di Mileto (chiesto l’ergastolo, difeso dagli avvocati Monteleone e Contestabile); assolto PANDULLO Salvatore, nato a Seregno il 07-11-1987 (chiesti 6 anni e 6 mesi, difeso dall’avvocato Francesco Schimio); prescrizione SURACE Diego, nato il 30-08-1982, di Spilinga (chiesti 4 anni); 2 anni e 4 mesi VARONE Santo Vincenzo, nato a Torino il 26-03-1990 (chiesti 3 anni); 3 anni e 4 mesi TRIPALDI Antonino, nato il 10-07-2000, di Limbadi (chiesti 5 anni e 3 mesi).