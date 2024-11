«Arrestato Francesco Riitano, esponente di spicco del clan 'ndranghetista Gallace. Grazie ai carabinieri e agli inquirenti! Sono orgoglioso, da ministro dell'Interno, di aver portato lo Stato in territori infestati dai boss, come San Luca e Castel Volturno, in un giorno particolare come Ferragosto e di aver tenuto lì i tavoli del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Avanti così, a testa alta». Lo dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini.