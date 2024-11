I Carabinieri hanno scoperto un bunker di 600 metri quadrati. Il sito era della cosca Pelle-Vottari

San Luca - Un bunker sotterraneo di circa 600 metri quadrati è stato trovato dai carabinieri del Gruppo di Locri a San Luca. Il sito era nella disponibilità della cosca Pelle-Vottari, coinvolta nella sanguinosa faida che ha portato fino alla strage di Duisburg.



Il bunker è stato rinvenuto sotto un capannone di proprietà di un 61enne di Bovalino, nel reggino. Il bunker era suddiviso in due ambienti, nel primo c'era la zone residenziale composta da due posti letto, cucina, bagno e completa di ogni comfort, l'atra parte era usata per la coltivazione della canapa indiana. Sono stati rinvenuti, infatti, circa 1000 vasi in plastica contenenti terreno, sacchi di concime, decine di fusti di fertilizzante liquido, lampade alogene ed aeratori per la coltivazione della canapa indiana. L'accesso era consentito mediante una botola a sollevamento idraulico, occultata nella pavimentazione del capannone coperta da balle di paglia. Il bunker è stato sottoposto a sequestro per i successivi approfondimenti investigativi.