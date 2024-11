La Polizia di Stato di Milano sta eseguendo a Garbagnate Milanese un sequestro antimafia per un noto esponente della ‘ndrangheta insediatosi lì. Il provvedimento riguarda una persona ritenuta membro della cosca Morabito-Palamara-Bruzzanti, egemone nell’area jonica della provincia di Reggio Calabria, ed è stato disposto dal Tribunale di Reggio Calabria, su proposta congiunta del locale Questore e del procuratore della Repubblica. L'operazione è eseguita dai poliziotti della divisione anticrimine della Questura di Milano, in collaborazione con l‘Anticrimine di Reggio Calabria, coordinati dal Servizio centrale anticrimine. Il destinatario del sequestro vive a Garbagnate Milanese da molti anni, Comune dove sono ubicati i beni sequestrati. Secondo le indagini patrimoniali svolte i beni sequestrati hanno un valore complessivo di circa 3 milioni di euro. Ulteriori dettagli verranno forniti nel corso della conferenza stampa che si terrà alle ore 11.00 in questura.