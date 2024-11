Il sequestro riguarda quattro presunti esponenti della cosca Serraino coinvolti nell'operazione “Epilogo” scattata nel 2010

Unità immobiliari, conti correnti, carte di credito e prodotti finanziari, per un valore complessivo di 582.000 euro circa, sono stati sequestrati stamani dai Carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria a presunti esponenti della cosca Serraino operante nella città calabrese dello Stretto. Il sequestro è stato disposto dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale cittadino e riguarda 4 persone coinvolte nell'operazione "Epilogo" del 2010. Si tratta di Francesco Sgrò, di 51 anni; Giovanni Siclari di 29; Nicola Pitasi di 38, e Maurizio Cortese di 37, tutti di Reggio Calabria, condannati in appello a varie pene per associazione mafiosa ed altri reati.