Colpito dal provvedimento Vincenzo Vitale di Guardavalle, ritenuto vicino alla cosca “Gallace”, operante nell’area ionica soveratese

I finanzieri del nucleo di polizia tributaria di Catanzaro, coordinati dal procuratore della Repubblica di Catanzaro, Nicola Gratteri, dal procuratore aggiunto, Vincenzo Luberto, e dal sostituto procuratore, Vincenzo Capomolla, questa mattina hanno dato esecuzione a un provvedimento di sequestro di beni per un valore di circa 920 mila euro, emesso dalla seconda sezione penale misure di prevenzione del tribunale di Catanzaro su richiesta di questa procura distrettuale.

Il destinatario del provvedimento

Destinatario della misura è Vincenzo Vitale di Guardavalle, ritenuto vicino alla cosca di ‘ndrangheta “Gallace” di Guardavalle, operante nell’area ionica soveratese. Ero stato coinvolto nella nota operazione di polizia denominata “Itaca-freeboat”, culminata nel mese di luglio 2013 con l’arresto di 25 soggetti, ritenuti affiliati ovvero fiancheggiatori della cosca Gallace/Gallelli/Saraco operante in Guardavalle, Badolato e su tutta la fascia del basso ionio catanzarese. All’esito dell’intero procedimento penale, nel marzo del 2015, col rito abbreviato, era stato condannato a sei anni di reclusione, perché ritenuto colpevole di associazione mafiosa ed estorsione aggravata dal metodo mafioso. Successivamente, la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della sentenza di primo grado, lo assolveva dal reato di associazione mafiosa e gli confermava la condanna per estorsione aggravata dal metodo mafioso, rideterminando contestualmente la pena ad anni quattro di reclusione ed euro duemila di multa.

Le indagini del Gico

Le indagini patrimoniali condotte dagli investigatori del Gico, prodromiche all’emanazione del provvedimento di sequestro, hanno consentito di ricostruire un notevole complesso patrimoniale il cui valore e’ risultato sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati o all’attività economica svolta. In particolare, e’ stato accertato che Vitale, nel corso degli anni, ha alternato l’attività di lavoratore dipendente presso un’azienda agricola con quella di imprenditore agricolo, presentando dichiarazioni dei redditi del tutto incoerenti con il patrimonio nella sua disponibilità. Il provvedimento di sequestro ha riguardato due fabbricati ubicati nel comune di Guardavalle e due automezzi, per un valore complessivo stimato in 920 mila.