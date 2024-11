Il processo con rito abbreviato, scaturito dall’inchiesta Six Towns, ha assestato un duro colpo alla cosca di Belvedere Spinello. Nove le assoluzioni

Venti condanne e nove assoluzioni: sono quelle pronunciate dal giudice distrettuale dell'udienza preliminare Paola Ciriaco a conclusione del processo, con rito abbreviato, scaturito dall'operazione denominata 'Six Towns', condotta dai carabinieri e coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, che nell'ottobre 2016 ha sgominato una cosca egemone su sei Comuni della presila crotonese: Belvedere Spinello, Castelsilano, Cerenzia, San Giovanni in Fiore, Rocca di Neto, Caccuri. In quel frangente furono arrestate 36 persone accusate a vario titolo di associazione mafiosa, omicidi, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, estorsioni, favoreggiamento di latitanti, ricettazione, detenzione di armi.

Ne è scaturito un processo che vede alla sbarra 48 persone, 29 delle quali sono state giudicate questa mattina con rito abbreviato mentre per altre il giudizio pende davanti al Tribunale di Crotone.

La condanna più pesante, al carcere a vita, è stata inflitta ad Agostino Marrazzo, 55enne di Belvedere Spinello, ritenuto al vertice della cosca nonché il mandante dell'omicidio di Franco Iona, avvenuto a Belvedere Spinello l'8 ottobre 1999. Condanna a 18 anni e 6 mesi di reclusione per il collaboratore di giustizia Francesco Oliverio (ex boss di Belvedere Spinello), che si è accusato di tre omicidi mentre per l'altro collaboratore di giustizia Vittorio Spadafora la pena è stata di 3 anni ed 8 mesi. Condannato a 10 anni di reclusione Giovanni Marrazzo, cugino nonché luogotenente del boss Agostino Marrazzo.

Le altre condanne

Domenico Bitonti - 1 anno e 4 mesi

Luigi Bitonti - 2 anni e 4 mesi

Saverio Bitonti - 11 anni e sei mesi

Antonio Balconà - 8 anni e 10 mesi

Ignazio Bozzaotra - 1 anno e 4 mesi

Valentino De Francesco - 2 anni

Saverio Gallo - 9 anni

Antonio Guzzo - 6 anni e 8 mesi

Fabio Lopez - 6 anni e 8 mesi

Giovanna Madia - 9 anni e 2 mesi

Giovanni Marrazzo - 10 anni

Sabatino Domenico Marrazzo - 8 anni

Francesco Oliverio - 18 anni e 6 mesi

Francesco Rocca - 10 anni

Giovanni Spadafora - 10 anni e 4 mesi

Vittorio Spadafora - 3 anni ed 8 mesi

Ilario Spina Iaconis - 6 anni e 8 mesi

Pasquale Torromino - 7 anni

Le assoluzioni

Giovanni Di Certo

Claudio Fortugno

Davide Iannice

Vincenzo Oliverio

Antonio Parise

Rosario Parise

Mario Rizza

Antonio Serra