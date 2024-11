Nuovo pentimento eccellente nel Cosentino. Il capo della cosca Rango-Zingari, accusato dell'omicidio di Luca Bruni, pronto a collaborare con la giustizia

La decisione di Daniele Lamanna sarebbe arrivata dopo la recente condanna all'ergastolo per l'omicidio Bruni a Rango, e dopo il pentimento di Bruzzese. Il pentimento è stato confermato oggi, ma la notizia circolava da tempo. Lamanna sta affrontando il processo per l'omicidio di Luca Bruni di fronte alla Corte di Assise di Cosenza, e si trova in carcere nel penitenziario di Novara, al 41 bis. Ad accusarlo del delitto è stato il collaboratore di giustizia Foggetti, che da tempo ha iniziato a collaborare con i magistrati aprendo la via ad indagini importanti, anche sui collegamenti istituzionali delle cosche egemoni nel Cosentino. Le dichiarazioni di Foggetti, condannato a sei anni per l'omicidio Bruni, sono state confermate anche dal neo collaboratore Bruzzese. E ora i magistrati, per ricostruire la 'storia criminale' degli ultimi anni in provincia di Cosenza può contare su un altro collaboratore.