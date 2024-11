L’avvocato, coinvolto nell’inchiesta “Mamma Santissima” poi confluita nel processo “Gotha”, è ritenuto al vertice della loggia segreta massonico-mafiosa che ha governato le sorti della città di Reggio Calabria

Torna in libertà l'avvocato Antonio Marra. Lo ha deciso la Corte di Cassazione che ha annullato senza rinvio il provvedimento del tribunale del Riesame e l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Reggio Calabria nell'inchiesta "Mamma Santissima" poi confluita nel processo "Gotha" . Marra, difeso dagli avvocati Francesco Calabrese e Giovanna Araniti, è accusato di essere uno degli uomini di fiducia più vicini a Paolo Romeo, ritenuto al vertice della loggia segreta massonico-mafiosa che ha governato le sorti della città di Reggio Calabria. Marra è stato intercettato più volte assieme a Romeo e secondo gli inquirenti fa parte di quella cerchia ristretta di invisibili in grado di condizionare le scelte politico-amministrative della città.



La Corte di Cassazione, però, ha accolto le tesi difensive disponendo la scarcerazione di Marra. Resta da capire - e lo si farà leggendo le motivazioni - se l'annullamento sia giunto per carenza di esigenze cautelari o gravità indiziaria.