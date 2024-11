Si terrà questa sera a Milano una fiaccolata in memoria di Lea Garofalo, la donna che ha avuto il coraggio di ribellarsi alla ndrangheta

Milano ricorda Lea Garofalo con una fiaccolata. La fiaccolata intitolata “Vedo, sento, parlo”, si terrà questa sera a Milano dalle ore 20:30 in occasione del quinto anniversario della morte della donna vittima della ‘ndrangheta, divenuta simbolo della lotta alla criminalità organizzata per aver avuto il coraggio di ribellarsi al suo ex compagno e alla sua famiglia.





Promossa dal Comune di Milano, in collaborazione con il coordinamento milanese di ‘Libera – Associazioni nomi e numeri contro le mafie’ in collaborazione con ‘Giardini in Transito’ e la ‘Rete della Conoscenza Milano’, ANPI e con il patrocino del Consiglio di Zona 1, la fiaccolata partirà dall’Arco della Pace in Piazza Sempione, accompagnata dalle note del maestro Raffaele Kolher e da letture, per concludersi al Giardino Comunitario intitolato a Lea, in viale Montello 3. Nel giardino, davanti ai 13 totem dell’esposizione dedicata alla Costituzione Italiana, si terrà una commemorazione durante la quale saranno letti alcuni racconti. In chiusura musiche di De Andrè e Giordano e vin brulè.