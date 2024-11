Da questa mattina forti raffiche di vento si stanno abbattendo sull'intera provincia di Catanzaro. Numerose segnalazioni sono pervenute infatti nel corso della giornata alla sala operativa dei vigili del fuoco del comando provinciale. Altrettanto numerosi gli interventi finora eseguiti prevalentemente per alberi divelti che hanno creato difficoltà alla circolazione stradale.

L'area più colpita è quella di Girifalco, Cortale e Borgia, dove gli uomini del comando provinciale sono intervenuti a causa di alberi sradicati dalle forti raffiche di vento e trascinati sulla sede stradale. I vigili del fuoco stanno provvedendo a rimuovere gli arbusti e quanto impedisce la corretta circolazione.

Ulteriori ma sempre lievi disagi si sono verificati nel centro storico di Catanzaro, dove si è intervenuto per la rimozione di cornicioni pericolanti e sulla strada provinciale per Tiriolo, anche in questo caso a causa di un albero divelto. Non si registrano danni particolarmente rilevanti.