Il rudere della Madonna del Pettoruto stava in piedi già tra evidenti difficoltà e senza azioni di salvaguardia. Per la sindaca Antonella Blandi è un «colpo al cuore»: «Avevamo i fondi per il recupero, ma la burocrazia è lenta»

Sferzata dal vento e dalle piogge nel corso della notte è franata la facciata della Madonna del Pettoruto di località Casalicchio a Lattarico, testimonianza residua di una chiesa datata tra il XVII ed il XVIII secolo. «È stato un colpo al cuore», ha detto la sindaca di Lattarico Antonella Blandi la quale, con apposita ordinanza, ha inoltre provveduto ad interdire il traffico nei pressi della chiesa per il rischio di altri eventuali crolli.

Le campane tra le macerie

«Nelle macerie - ha aggiunto - ci sono anche le campane. Sono profondamente dispiaciuta perché mi sono battuta per tanto tempo per recuperare la chiesa ed avevo anche ottenuto dei fondi per avviare i lavori, ma purtroppo le intemperie e le lungaggini burocratiche hanno avuto la meglio. Ora quei fondi non basteranno più, ma combatterò fino alla fine per ripristinare la nostra chiesa. Ho già interessato il presidente della Regione Roberto Occhiuto che si è reso disponibile a trovare una soluzione».

Una frana sulla provinciale

Sempre a Lattarico lungo la provinciale 99 che collega la frazione Regina all'abitato di Torano Castello, al chilometro 5 si è verificata una frana. Il tratto è pertanto interrotto. Sul posto i carabinieri della locale stazione ed i mezzi messi a disposizione dall'Ente Provincia, competente per questo tratto stradale.