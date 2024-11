Nessun colpevole per il decesso della piccola Sara Michienzi, di Montesoro, frazione di Filadelfia, morta all’età di 9 anni nel febbraio del 2011 a cinque giorni da un intervento alle tonsille eseguito all’ospedale di Lamezia Terme. Il Tribunale monocratico di Lamezia, presieduto dal giudice Raffaella Prignani, ha infatti assolto dall’accusa di omicidio colposo - su conforme richiesta del pm Marta Agostini - Raffaele Grasso, primario del reparto di Otorinolaringoiatria dell’ospedale di Lamezia e il medico del reparto Gianluca Bava. Diverse le perizie mediche eseguite per far luce sul caso. Sara Michienzi dopo essere stata operata alle tonsille era stata dimessa dall’ospedale ed era ritornata a casa a Montesoro, frazione del comune di Filadelfia. Ma dopo poco informò la mamma che non riusciva a respirare. I familiari riportarono così la bimba in ospedale dove è poi deceduta. Dopo sette anni, nessuna prova certa sulle responsabilità per il decesso della piccola Sara.