Rosaria Succurro ha verificato in prima persona la situazione delle strade e prorogato l'ordinanza di chiusura degli istituti scolastici per martedì 25 gennaio: «Una misura di responsabilità e di prudenza»

La neve si è riaffacciata in Calabria. Temperature rigide e precipitazioni nevose stanno interessando, in modo particolare, la Sila e il Pollino. Dalle prime luci dell’alba si segnalano fiocchi di neve anche a quote di 600-700 metri, soprattutto nel Cosentino. La situazione più critica a San Giovanni in Fiore, dove la neve sta causando disagi alla viabilità interna e le scuole di ogni ordine e grado sono rimaste chiuse per motivi di prudenza.

A San Giovanni in Fiore scuole chiuse anche martedì

«Anche per la giornata di martedì 25 gennaio, tutte le scuole di San Giovanni in Fiore resteranno chiuse, come oggi, a causa delle recenti nevicate e delle basse temperature previste, ben al di sotto dello zero». Lo annuncia, in una nota, la sindaca di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro, che precisa: «Dalle prime ore di oggi, 24 gennaio, i mezzi e il personale del Comune sono all’opera, come stabilito nel Piano neve, per liberare le strade urbane e per gli interventi nelle aree rurali della Sila. Io stessa ho partecipato ad operazioni di sgombero delle strade, per verificare e controllare la situazione di persona, anche al fine di tutelare al meglio la comunità locale».

«Infatti, abbiamo un territorio di quasi 280 chilometri quadrati, con villaggi ancora abitati e zone isolate in cui sono tra l’altro presenti delle aziende. La chiusura delle scuole – sottolinea la sindaca Succurro – è quindi una misura di responsabilità e di prudenza, che, con gli strumenti di cui disponiamo, ci aiuta a ridurre i disagi legati all’altitudine e ci consente di andare avanti nell’attuazione del Piano neve e nell’accorta gestione dell’emergenza provocata dal maltempo».

«Confido – conclude la sindaca Succurro – nella collaborazione dei cittadini, cui raccomando cautela e buon senso, dato il quadro meteorologico che si prospetta per le prossime ore. Rimango in costante contatto con le squadre comunali che insieme all’assessore Luigi Foglia stanno lavorando senza sosta, in modo da monitorare l’evolversi della situazione e da assumere in maniera sempre puntuale le decisioni conseguenti».