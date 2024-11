Il maltempo ampiamente previsto è arrivato ma sono in tanti a non avere a bordo le catene obbligatorie

Intensa nevicata sull’A2 in prossimità di Rogliano. Le auto procedono a rilento e con non poche difficoltà a causa del mancato utilizzo di catene o pneumatici da neve. Non sembra, infatti, che lungo questo tratto autostradale siano stati predisposti controlli per verificare se le auto in transito fossero attrezzate al meglio per affrontare la nevicata ampiamente prevista.