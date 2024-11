Individuati capi di abbigliamento ma anche numerosi accessori e giochi per bambini non originali. La titolare dell’esercizio commerciale è stata segnalata alla Procura della Repubblica di Lamezia per contraffazione e ricettazione

LaPresse29-01-2012 Milano, ItaliacronacaMilano, controlli della Guardia di FinanzaNella foto: la Guardia di Finanza effettua controlli nelle vie dello shopping