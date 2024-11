La droga era già essiccata e pronta per la vendita. Le indagini, tuttora in corso, sono volte all'identificazione dei responsabili

I carabinieri delle stazioni di Nicotera, Nicotera Marina e Joppolo, nell'ambito di un servizio disposto dal comandante della compagnia di Tropea contro la produzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope, hanno trovato e sequestrato, in un casolare abbandonato nella località "Borgo Vecchio" di Nicotera, un deposito illegale di 12 kg di marijuana. La droga era già essiccata e pronta per la vendita. Le indagini, tuttora in corso, sono volte all'identificazione dei responsabili.