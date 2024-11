Ordinanza di demolizione per diverse opere ritenute abusive in un immobile in costruzione – si tratta di una villa – nella frazione Badia di Nicotera. Ad emetterla è l’Ufficio tecnico comunale e uno dei destinatari è l’attuale sindaco di Nicotera Giuseppe Marasco. Una vicenda di non poco conto, attese sia le contestazioni e sia il ruolo rivestito, appunto, dal primo cittadino.

L’ordinanza di demolizione delle opere abusive arriva peraltro in un momento storico particolare per il Comune di Nicotera dove è all’opera una Commissione di accesso agli atti nominata dal prefetto di Vibo Valentia il 5 ottobre scorso per accertare eventuali infiltrazioni mafiose nella vita dell’ente. Lavori della Commissione prorogati nel gennaio scorso di ulteriori tre mesi.

Ad avviare le indagini sulla costruzione ritenuta abusiva sono stati i carabinieri della Stazione di Nicotera che il 20 dicembre scorso hanno effettuato un sopralluogo e, dopo la verifica della non rispondenza tra il progetto e i lavori realizzati, il 12 febbraio scorso hanno notificato al primo cittadino Giuseppe Marasco (e ad altre due persone) un’apposita informativa di reato. Da qui la decisione dell’ufficio tecnico comunale di Nicotera – attraverso il responsabile del procedimento Angelo Lombardo e il responsabile dell’Area tecnica Claudio Corigliano – di predisporre un’apposita ordinanza di demolizione delle «opere abusivamente realizzate, nel termine perentorio di 90 giorni dalla notifica del provvedimento». Continua a leggere sul Vibonese.