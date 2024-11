Nella giornata odierna i Carabinieri di Nicotera e Nicotera Marina, assieme anche alla polizia locale, nell’ambito di servizi di controlli alle spiagge ed alle aree demaniali inerenti al piano antincendio disposto a livello, hanno notato, al bordo della strada che delimita la pineta di Nicotera Marina, un giovane, accovacciato a fianco alla propria auto, che armeggiava qualcosa di non definito. Avvicinatisi per chiedere cosa facesse, l’uomo ha tentato di fuggire con l’autovettura, ma è stato immediatamente fermato.



Proprio al momento della fuga, inoltre, si è alzata una fiammata dal luogo dove questi aveva armeggiato, ma l’intervento immediato dei militari ha estinto subito l’incendio. Subito dopo i Carabinieri hanno identificato il giovane: si tratta di Emanuele Rosarno, 36enne, soggetto pregiudicato residente a Rosarno. Addosso all’uomo, dopo un’accurata perquisizione, sono stati trovati 5 accendini con una bomboletta a gas nonché 3 coltellini.

Lo stesso, pertanto, è stato dichiarato in arresto per il reato di incendio boschivo, deferito per il porto abusivo di armi bianche e posto agli arresti domiciliari in attesa di rito direttissimo.