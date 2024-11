Al momento dell’esplosione erano presenti all’interno del locale la titolare, due clienti e una bambina. Sul posto i Vigili del fuoco oltre all’elisoccorso e all’ambulanza

Attimi di paura a Marina di Nocera Terinese, nel Catanzarese, dove è scoppiata una bombola in una pasticceria. Al momento dell’esplosione all’interno del locale erano presenti la titolare, due clienti e una bambina. La deflagrazione li avrebbe scaraventati fuori dal locale. Per una giovane necessario il trasferimento in elisoccorso al Centro Grandi Ustioni di Catania, gli altri tre si trovano invece attualmente ricoverati all'Ospedale di Lamezia. Sul posto si sono portati quattro squadre dei Vigili del fuoco, l'elisoccorso oltre ai sanitari del 118.