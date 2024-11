Sulla spiaggia adiacente il lungomare di Nocera Terinese, un uomo di nazionalità straniera, all'apparenza in evidente stato di ebbrezza e, comunque, in forte stato di agitazione ha provocato un po' di tensione sul bagnasciuga della località balneare del centro tirrenico lametino. Dopo un po' di apprensione tra i numerosi bagnanti presenti, il tempestivo intervento dei Carabinieri della stazione di Nocera Terinese guidata dal maresciallo Luca Marcovecchio ha evitato che la situazione degenerasse. Gli uomini dell'Arma dopo averlo recuperato in acqua lo hanno dapprima immobilizzato e poi hanno chiesto l'ausilio del personale sanitario del 118 per gli interventi sanitari adatti al caso.