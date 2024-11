A Nocera Terinese oltre mille persone sono senza medico di base da circa due mesi. Precisamente da quando la dottoressa Anna Massimo, lo scorso 20 novembre, a seguito di una richiesta di trasferimento, è stata spostata a Catanzaro. Questa mattina, davanti a quello che è ormai l’ex ambulatorio del medico di base, un folto gruppo di persone si è riunito per protestare e rendere pubblico questo disagio.

Da quanto si apprende, la professionista aveva in cura circa 1300 pazienti. Nel frattempo, 300 di questi sono riusciti a passare con altri medici che operano a Nocera. Tra i presenti tante persone con patologie gravi e anziani che, secondo quanto riportato, non sarebbero neanche stati avvisati, trovandosi da un giorno all’altro senza un punto di riferimento. «Siamo disperati, non sappiamo come fare - ci dice un signore -. Speriamo che a seguito di questa prima iniziativa si muova qualcosa».

Si attendono, dunque, le valutazioni dell’Asp di Catanzaro, che dovrà tenere conto dei disagi dell’utenza, in un’area carente dal punto di vista della copertura medica.