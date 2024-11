Useni è un agricoltore che lavora regolarmente da anni in Calabria ma, il giorno in cui i riflettori sono puntati sulla visita del leader della Lega a Rosarno, ci confida la preoccupazione di tutta la comunità africana

«Noi africani abbiamo paura di Salvini. Hanno paura soprattutto gli africani senza documenti». Nel giorno della visita di Matteo Salvini in Calabria, a Lamezia Terme e a Rosarno, ai nostri microfoni le dichiarazioni di Useni, un agricoltore che da anni vive e lavora regolarmente in Calabria, che ci confida la preoccupazone di tutta la comunità africana per un eventuale governo guidato dalla Lega.