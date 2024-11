La giunta regionale riprende in mano una pratica rimasta appesa per oltre un anno e mezzo riaprendo nuovamente i termini per la formazione degli elenchi regionali degli idonei alla nomina di direttore amministrativo e direttore sanitario degli enti del servizio sanitario. In teoria, gli elenchi dovrebbero essere aggiornati con una cadenza biennale ma l'ultima procedura è rimasta impantanata nel settembre 2022.

In quella data la giunta aveva, infatti, già deciso di riaprire i termini del vecchio avviso pubblicato nel gennaio 2021, ma senza poi dare seguito alla delibera che prevedeva la nomina di una commissione per la selezione degli idonei. Complessivamente, 33 le domande pervenute - 21 per la nomina a direttore sanitario e 12 per la nomina a direttore amministrativo - rimaste appese per la mancata nomina della commissione.

Oggi si riaprono nuovamente i termini per la presentazione delle candidature recependo le novità normative nel frattempo introdotte che spostano a 68 anni il limite anagrafico per l'accesso agli elenchi fino al 31 dicembre 2025. Con un successivo provvedimento del presidente della giunta verrà nominata la commissione incaricata della selezione. Nel delibera si precisa che «all'atto della nomina i direttori generali sono comunque tenuti a verificare il permanere dei requisiti dei candidati prescelti nonché l'assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità dell'incarico». Inoltre, gli idonei inseriti negli elenchi già approvati «dovranno presentare nuova domanda di partecipazione».