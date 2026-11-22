Dimenticate l'immagine dei boss che impongono il pizzo con le armi. L’ultima relazione della Commissione parlamentare antimafia rivela una verità molto più scomoda: oggi sono le aziende settentrionali a cercare i servizi dei clan per evadere il fisco e schiacciare i concorrenti

Per decenni la narrazione pubblica e la coscienza civile del Settentrione si sono aggrappate a una rassicurante metafora: l'infiltrazione. L'idea dipingeva la criminalità organizzata come un agente patogeno esterno, un corpo estraneo virulento giunto dal Mezzogiorno per infettare un tessuto economico e sociale sano, operoso e privo di difese immunitarie. Quella narrazione tramontata tra le pagine della Relazione sulla ’ndrangheta nell’Italia settentrionale, approvata dalla Commissione parlamentare d'inchiesta presieduta da Chiara Colosimo. Il documento istituzionale demolisce l'equivoco teorico e mostra una realtà ben più complessa e inquietante: non siamo più di fronte a raid episodici o a penetrazioni furtive, ma a una stabile immedesimazione della struttura mafiosa nei circuiti ordinari dell'economia di mercato.

La svolta trova la sua formulazione più radicale nelle parole pronunciate davanti alla Commissione dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, Marcello Viola. Nel corso della missione svolta a Milano nel 2026, il magistrato ha chiarito come la metafora dell'infiltrazione non sia più adeguata per descrivere ciò che avviene nelle regioni settentrionali, poiché suggerisce l'immagine ingannevole di un agente maligno che agisce su un ambiente incontaminato. La realtà giudiziaria dimostra l'esatto contrario: oggi non è la criminalità mafiosa che conforma e modella la criminalità economica, ma è la criminalità economica che conforma e modella la criminalità mafiosa. Il ribaltamento prospettico mette a nudo una verità scomoda per il mondo delle imprese e delle professioni: il potere 'ndranghetista non s'impone quasi mai con la forza del sopruso violento, ma viene assimilato e persino richiesto dagli stessi attori del mercato legale.

Dal negazionismo delle originarie "aree non tradizionali" alla "mafia liquida"

Per comprendere la portata di questo nuovo paradigma occorre ripercorrere la traiettoria trentennale della riflessione parlamentare, un cammino segnato da una progressiva e talvolta faticosa presa di coscienza. All'inizio degli anni Novanta, la Relazione Smuraglia del 1994 sdoganò per la prima volta l'espressione "aree non tradizionali", rompendo il tabù delle "isole felici" e denunciando la presenza di insediamenti criminali al Nord. Tuttavia, l'analisi di allora manteneva ancora lo sguardo fisso sulla dicotomia tra un Sud d'origine e un Nord d'approdo, interpretando i movimenti dei boss prevalentemente come l'esito indesiderato dei soggiorni obbligati o come reinvestimenti immobiliari e finanziari isolati.

Il salto di qualità concettuale si è compiuto nel 2008 con la Relazione Forgione, che ha introdotto la celebre categoria della "mafia liquida". In quell'elaborazione istituzionale si riconosceva formalmente che la ’ndrangheta era diventata l'unica organizzazione criminale dotata di una duplice sede strutturale: la casa madre originaria in Calabria e un'ulteriore sede operativa e strategica radicata nei Comuni del Nord e nei grandi snodi transnazionali. Negli anni successivi, con le relazioni guidate da Pisanu nel 2013 e da Bindi nel 2018, il dibattito si è spostato dal superamento del vecchio negazionismo alla denuncia della "questione settentrionale", codificando la "legge dei fortini" nei Comuni minori e tratteggiando i confini dell'area grigia. Oggi, la XIX legislatura compie il passo definitivo: la liquidità non significa perdita d'identità, ma straordinaria idoneità a mimetizzarsi nelle pieghe dei mercati avanzati senza dissolvere la matrice identitaria d'origine.

L'infrastruttura di servizio: quando l'economia legale chiama la mafia

Il cuore del nuovo paradigma risiede nel superamento del concetto tradizionale di vittima estorta. Come ha rilevato il Procuratore nazionale Antimafia e Antiterrorismo, Giovanni Melillo, la stessa nozione di infiltrazione è ormai priva di valore descrittivo di fronte a processi di immedesimazione nei quali la criminalità organizzata cessa di essere un mero fattore di compressione del mercato e diventa una trave portante dei processi di alimentazione finanziaria e di intermediazione relazionale che riguardano l'ordinario sistema d'impresa. L'associazione mafiosa si propone al mercato come un vero e proprio fornitore di servizi illeciti ad alto valore aggiunto, offrendo prestazioni mirate che rispondono a una precisa domanda di illegalità proveniente da segmenti dell'imprenditoria locale.

In questa nuova dimensione, le cosche mettono a disposizione pacchetti di prestazioni criminali: liquidità immediata in contanti per far fronte a crisi di liquidità, compensazioni fiscali indebite mediante crediti d'imposta inesistenti, emissione di fatture per operazioni inesistenti tramite fitte reti di società cartiere, schermature patrimoniali, abbattimento artificioso del costo del lavoro attraverso la gestione illecita della manodopera e servizi informali di recupero crediti. Il meccanismo estorsivo tradizionale si capovolge e si trasforma in un patto di reciproca convenienza. L'imprenditore non subisce più la minaccia armata al proprio cancello, ma stipula un accordo d'affari con il referente del clan per abbattere il carico fiscale ed eliminare la concorrenza sleale. In questo modo, l'estorsione non viene più pagata dall'impresa, ma viene letteralmente scaricata sullo Stato attraverso il danno erariale e le frodi Iva.

Doppia natura: radici nel santuario di Polsi e affari nel cuore di Milano

Attenzione: la ’ndrangheta si è trasformata in una generica e moderna agenzia di colletti bianchi. La relazione parlamentare sottolinea come la straordinaria forza penetrativa dell'organizzazione risieda proprio nella sua duplice natura: una dote genetica bifronte che tiene insieme una rigorosa continuità identitaria e una totale duttilità applicativa. Senza l'architettura d'origine, le articolazioni settentrionali perderebbero la propria autorevolezza e la propria capacità di sanzione; senza l'adattamento ai contesti produttivi avanzati, la struttura calabrese rimarrebbe confinata nelle sue terre d'origine.

Il radicamento fuori dalla Calabria non avviene per gemmazione spontanea o per iniziativa anarchica di singoli sodali emigrati, ma risponde a precise regole di affiliazione e legittimazione interna. Il legame con le 'ndrine di provenienza, il vincolo di sangue, l'appartenenza alle locali e il riconoscimento gerarchico nei confronti del Crimine di Polsi e delle case madri calabresi costituiscono la spina dorsale dell'intera rete. I locali insediati in Lombardia, in Piemonte, in Emilia-Romagna o in Liguria godono di un'ampia autonomia operativa nell'individuare gli affari più redditizi e nell'allacciare relazioni con i professionisti del territorio, ma mantengono una dipendenza organizzativa dal centro originario. Questo cordone ombelicale assicura discipline interne ferree, garantisce la reputazione criminale della marca mafiosa e previene il rischio che le propaggini settentrionali si disperdano in bande criminali autonome prive di legittimazione.

Il cartello opaco e il superamento delle rivalità storiche

Un ulteriore elemento caratterizzante della fase attuale è rappresentato dal progressivo superamento dei tradizionali confini tra le diverse matrici criminali. Se nel Mezzogiorno le guerre di mafia hanno storicamente segnato il controllo del territorio, nei mercati complessi del Nord la parola d'ordine è diventata la cooperazione affaristica. Le risultanze delle più recenti indagini giudiziarie documentano l'esistenza di sinergie operative nelle quali esponenti della ’ndrangheta, di Cosa Nostra e della Camorra mettono a fattor comune capitali, canali di riciclaggio e reti societarie per massimizzare i profitti illeciti e minimizzare i rischi di repressione.

Nelle grandi piazze economiche come Milano e la Lombardia, la divisione dei compiti risponde a rigidi criteri di efficienza aziendale. Il settore del narcotraffico internazionale offre l'esempio più solare di questa integrazione transnazionale: la ’ndrangheta mantiene la leadership indiscussa nell'approvvigionamento dei grandi carichi di cocaina dai cartelli sudamericani, ma si avvale di broker di matrice camorristica per le movimentazioni finanziarie su scala globale, collabora pacificamente con i clan siciliani per le reti di reimpiego dei capitali e stipula alleanze strategiche con i gruppi criminali albanesi per la gestione logistica delle sbarco nei porti ed i canali di distribuzione. Allo stesso tempo, per il trasferimento invisibile dei proventi miliardari, la criminalità organizzata si appoggia sempre più ai circuiti finanziari informali dell'hawala e alla rete fiduciaria di intermediari cinesi, costruendo una piattaforma multilivello che supera ogni arcaica barriera geografica o culturale.

Il Dna della violenza nascosto dietro le giacche dei colletti bianchi

L'apparente metamorfosi della ’ndrangheta in un soggetto economico silente e rispettabile porta con sé un grave rischio istituzionale e culturale: la normalizzazione della sua presenza. Poiché le strade del Nord non sono insanguinate da sparatorie quotidiane e i bilanci societari appaiono formalmente in ordine, l'opinione pubblica e gli operatori di mercato tendono ad abbassare la guardia. La Relazione parlamentare mette in guardia da questo inganno, ricordando che la riduzione della violenza visibile non equivale a un indebolimento della carica intimidatoria, ma ne segnala soltanto un impiego più raffinato e selettivo. La violenza manifesta non serve più quando la reputazione del nome mafioso è talmente forte da rendere implicita e inequivocabile ogni richiesta.

Il monito più incisivo viene dal sostituto procuratore della Repubblica di Milano, Alessandra Cerreti, che ha richiamato l'attenzione sulla reale natura delle associazioni mafiose emerse nelle indagini milanesi. Il magistrato ha ricordato che, per quanto i boss si dedichino in larga misura ai reati finanziari sfruttando la ricchezza di Milano per confondere patrimoni leciti e illeciti, il loro Dna originario rimane immutato. Quando la convenienza economica o la mediazione fiduciaria non bastano più a risolvere un conflitto d'affari o una spaccatura interna, la struttura criminale abbandona la veste societaria e mostra il suo volto brutale. L'esplosione dell'inchiesta Hydra in seguito a un caso di lupara bianca e a un omicidio dimostra proprio questo: la violenza non è stata cancellata dal vocabolario della nuova ’ndrangheta, ma rimane l'arma finale su cui si fonda l'intero edificio del suo potere economico.