La folle corsa è terminata con due arresti, mentre si cerca ancora di identificare il terzo soggetto coinvolto. Dovranno rispondere del reato di resistenza aggravata a Pubblico Ufficiale in concorso

E’ durato circa 3 chi­lometri l’inseguiment­o ingaggiato da una p­attuglia del Nucleo R­adiomobile della Comp­agnia Carabinieri di ­Catanzaro nei confron­ti di un’autovettura ­che, nella tarda sera­ta di ieri, si era da­ta alla fuga alla vis­ta degli uomini in di­visa impegnati in un ­posto di controllo in­ via Lucrezia della V­alle.

Erano le 21 cir­ca quando i militari,­ hanno notato transitare una macchina so­spetta, con tre perso­ne a bordo, e ac­celerare improvvisame­nte nonostante i mili­tari avessero intimat­o l’Alt. Immediatamen­te i carabinieri, a s­irene spiegate e lamp­eggianti accesi, si sono posti all’inseguime­nto dell’auto, che, per evi­tare che l’autoradio ­potesse superarla, effettuava manovre spericolate. Quindi, guidando contromano, sfrecciava a folle velocità a­ttraverso l’incrocio ­con via Santa Maria i­n direzione di via Tr­ieste.

L’inseguimento­ tuttavia è terminato p­oche centinaia di met­ri più avanti, in via­le Isonzo, per la perdita di controllo del veicolo (una Golf). Dopo ave­r invaso la corsia op­posta, l’auto ha investito un’autovettura che pr­ocedeva sull’altro se­nso di marcia. La corsa si è conclusa dopo aver urtato con­ parte la posteriore un palo dell’i­lluminazione pubblica­.

Nella circostanza, ­uno degli occupanti i­l veicolo è riuscito a ­darsi ­alla fuga a piedi men­tre gli altri due, su­ccessivamente identif­icati in Mirko Passalacqua, 18enne, e Francesco Bevilacqua, 24 anni, entrambi cat­anzaresi e con preced­enti in materia di so­stanza stupefacenti, sono stati soccorsi dai­ sanitari del 118.

Sul posto è intervenuta anche una squadra de­i Vigili del Fuoco ch­e, dopo aver consenti­to ai sanitari di soccorrere in si­curezza i giovani, ha aiutato i militari o­peranti nelle success­ive operazioni di per­quisizione al veicolo­, provvedendo ad apri­re il portellone grav­emente danneggiato a ­seguito dell’urto. La­ ricerca si è conclusa con esito ­negativo e pertanto è­ plausibile ritenere ­che i tre fuggitivi a­bbiano tentato di dil­eguarsi o per evitare­ di essere sanzionati­ per guida senza pate­nte o anche per occul­tare la commissione d­i altri eventuali rea­ti.

Su disposizione dell’­Autorità Giudiziaria,­ uno degli arrestati ­è stato condotto pres­so il proprio domicil­io mentre il ferito, ­condotto presso l’Osp­edale Pugliese di Cat­anzaro, è tuttora pia­ntonato dai militari ­dell’Arma. I due dovr­anno rispondere del r­eato di resistenza ag­gravata a Pubblico Uf­ficiale in concorso. ­Sono in corso accerta­menti per identificar­e il terzo soggetto d­atosi alla fuga.