Luigi Mancuso, ritenuto boss dell'omonimo clan di Limbadi, è stato assolto dalle accuse di ripetuta violazione della sorveglianza speciale perchè il fatto non sussiste

Il boss di Limbadi, nel vibonese, Luigi Mancuso è stato assolto dalle accuse di ripetuta violazione della sorveglianza speciale perchè il fatto non sussiste. Lo ha stabilito il giudice Gabriella Lupoli. L'uomo è irreperibile dal 2012. Era tornato libero per fine pena dopo 19 anni di reclusione. Il magistrato ha accolto le richieste dei legali, per i quali gli incontri che l'imputato avrebbe avuto con pregiudicati non erano tali da far scattare la contestazione della violazione.