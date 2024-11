Il pronto intervento dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero alle abitazioni limitrofe. Un probabile corto circuito all’origine del rogo

Notte di fuoco ieri sera Chiaravalle Centrale, comune nel Catanzarese. Intorno alle 19.50 è scattato l’allarme in piazza Dante in pieno centro storico per un incendio scoppiato all’interno di un deposito di addobbi floreali. Non sono chiare le cause all’origine del rogo ma che ha ridotto in cenere la quasi totalità della merce. Sul posto si sono prontamente portate due squadre del distaccamento dei vigli del fuoco di Chiaravalle che hanno evitato che le fiamme si propagassero alle limitrofe abitazioni situate nel centro storico e aggravare così il bilancio. Dalle prime verifiche effettuate sul posto l’incendio si sarebbe originato da un corto circuito ma non risultano feriti.

Luana Costa