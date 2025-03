L'uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato operato d'urgenza e non è in pericolo di vita. Ancora ignote le ragioni e l'autore del ferimento

Cielo di piombo sull’ultimo lotto di via Popilia, teatro di una sparatoria che, sabato sera, è culminata nella gambizzazione di un uomo di 50 anni. Il fatto si è verificato intorno alle 21, in una delle piazzette del rione, e il ferito è stato immediatamente soccorso da un’ambulanza del 118. Una volta giunto in ospedale, è stato operato d’urgenza e, per fortuna, non è in pericolo di vita.

In via Popilia sono poi arrivati, in grande spiegamento di forze, i carabinieri della Compagnia di Cosenza. Le indagini per fare chiarezza sull’accaduto e risalire all’identità del pistolero sono in corso e vanno avanti nel massimo riserbo. A quanto pare, la vittima è persona già nota alle forze dell’ordine, ma almeno fin qui, estranea ai circuiti della criminalità organizzata.