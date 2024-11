I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 4 del mattino. Indagini della Polizia

Notte di fuoco a Crotone. Un incendio ha coinvolto un doblo’, parcheggiato in via discesa San Leonardo. Sono in corso d’accertamento le dinamiche del rogo. Intervenuti i vigili del fuoco intorno alle 4 del mattino. Presente la polizia che sta svolgendo le indagini. Si tratta del terzo atto negli ultimi mesi nella zona. Nell’incendio sono state coinvolti altri due mezzi.

g.l.