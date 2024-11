In fiamme la scorsa notte a Marina di Mandatoriccio l’auto di Cataldo Iozzi, già dirigente comunale. Il rinvenimento di tracce di liquido infiammabile, tipo benzina, non fa escludere l’ipotesi che si sia trattato di un atto di matrice dolosa. Ma sulla vicenda sono in corso indagini da parte dei carabinieri. La notizia, contenuta in una nota stampa, è stata resa nota dalla stessa vittima. Iozzi già in passato era stato colpito da altri analoghi episodi, ha colto l’occasione per sottolineare come l’episodio si sia verificato all’indomani del provvedimento di dissequestro dell'intero arenile a servizio del Villaggio La Ginestra di cui lo stesso è amministratore.

Il fatto – è quanto è contenuto nella denuncia sporta ai Carabinieri – è avvenuto intorno alle ore 3 della notte di sabato 20 luglio, nel parcheggio della residenza al mare. Una vicina di casa aveva udito uno scoppio ed aveva allertato lo stesso Iozzi che affacciandosi dalla finestra scopriva che la sua auto, una Mercedes Classe C di recente acquisto, era in fiamme.

Ciò che ha destato subito allarme nella numerosa comunità dei residenti in quella zona della Marina (316 appartamenti ed un albergo) è stata l’ubicazione dell’incendio, letteralmente limitrofo ad alcune ruspe parcheggiate, ad alcune bombole di gas a servizio di un hotel ed alla lunga sequenza di autovetture parcheggiate in fila nella stessa direzione. Ad allertare immediatamente i Carabinieri della locale stazione di Mandatoriccio è stato lo stesso Iozzi che ringrazia il comandante Antonio Calvi per la particolare sensibilità dimostrata. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco ed una pattuglia del NormCarabinieri di Corigliano-Rossano. In attesa dell’arrivo dei pompieri, che hanno quindi evitato il peggio, con alcuni condomini si è provveduto a spegnere le fiamme con gli estintori in dotazione alle strutture ricettive.