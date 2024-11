Due distinti roghi a pochi minuti di distanza. In un caso avvertita una deflagrazione. S'indaga sulle cause

Paura nella notte a Reggio Calabria, dove due distinti roghi di auto hanno destato non poca preoccupazione fra i residenti.

Nel primo caso, un vero e proprio boato ha destato l’attenzione dei cittadini, con un’auto che è andata in fiamme nei pressi di via Lemos, a pochi metri da una scuola e di un noto locale. Secondo le testimonianze, la deflagrazione è stata così nitida da far pensare ad un vero e proprio ordigno. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Viale Europa che hanno provveduto ad avviare le operazioni di spegnimento. Sarà ora compito dei vigili del fuoco stabilire l’esatta natura delle fiamme che hanno avvolto l’autovettura. E, proprio mentre i vigili del fuoco si trovavano già impegnati per un intervento, un altro incendio si è sviluppato nei pressi del lungomare cittadino. Anche in questo caso, si tratterebbe di un’auto che ha preso fuoco.

Due episodi a pochissimi minuti di distanza l’uno dall’altro. Ovviamente al momento non è possibile fare alcuna supposizione, anche perché occorre attendere di capire quale sia l’origine dei roghi. Ma di certo si è trattato di una serata piuttosto movimentata per i residenti del quartiere posto a pochi passi dalla villa comunale.