Quella appena trascorsa è stata una notte di fuoco nella Locride. Diversi i roghi sparsi sul territorio, alcuni anche di natura dolosa. A Siderno un incendio ha devastato degli immobili fuori uso in via Piromalli, via Tasso e via Portosalvo, in pieno centro cittadino. Sul posto a domare le fiamme sono intervenuti i Vigili del Fuoco impegnati anche a Roccella Jonica, dove ad andare a fuoco sono state tre automobili parcheggiate in via Trastevere alta.

Secondo quanto si appreso si tratterebbe di un rogo di natura dolosa. Sul posto sono state infatti rinvenute tracce di liquido infiammabile. Le auto incendiate sono di proprietà di due pensionati. Il lavoro notturno dei pompieri è terminato a Bovalino per un incendio che ha interessato un’autovettura. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Bianco.