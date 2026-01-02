La ragazza è stata colpita cinque volte. È ricoverata all’Annunziata di Cosenza ma non sarebbe in pericolo di vita. L’aggressore è stato arrestato

Notte di paura a San Giovanni in Fiore. Intorno alle 23 di una notte gelida, con le temperature di molto al di sotto degli 0°C, una giovane ventenne è stata prima immobilizzata e poi accoltellata dall’ex ragazzo nei pressi di un locale cittadino. Il ragazzo, anche lui ventenne, avrebbe inflitto cinque fendenti con un coltello colpendo la ragazza al volto e alla gola, prima di essere messo in fuga da altri giovani nel panico generale.

Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri della locale stazione e i sanitari del 118, che dopo aver prestato le prime cure hanno trasportato la ragazza d’urgenza all’ospedale Annunziata di Cosenza.

Secondo le prime notizie la giovane non sarebbe in pericolo di vita. Immediati sono scattati i posti di controllo dei carabinieri lungo tutte le arterie principali con il ragazzo che è stato fermato, portato in caserma e poi condotto in carcere.