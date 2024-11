La notte scorsa ignoti hanno tagliato gli pneumatici della vettura parcheggiata nella centrale via Mazzini. Indagini in corso da parte della Digos

A distanza di appena ventiquattr'ore, il giornalista della redazione di Crotone della Gazzetta del Sud Luigi Abbramo è stato fatto oggetto di una seconda intimidazione. Nella notte tra lunedì e martedì scorsi, ignoti avevano tagliato le quattro gomme della sua autovettura, una Dacia Sandero parcheggiata in via Libertà, nei pressi del centro cittadino. In quella occasione era stata presa di mira anche una Dacia Duster di proprietà di un'impiegata partecheggiata nei pressi.

La notte scorsa, quindi, gli ignoti sono tornati nuovamente in azione, tagliando gli pneumatici dell'auto del giornalista parcheggiata sulla più frequentata via Mazzini. Sull'accaduto indaga la Digos della Questura di Crotone.