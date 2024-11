Verifiche dopo il distacco superficiale di calcestruzzo registrato qualche giorno fa. Gli interventi di progettazione per la messa in sicurezza sono in fase di ultimazione

All’interno del traforo della Limina, sulla strada di grande comunicazione Jonio-Tirreno, persistono numerose infiltrazioni d’acqua. Secondo quanto si è appreso le fuoriuscite sarebbero state segnalate dai veicoli in transito. Necessario ieri un intervento dei Vigili del Fuoco di Siderno assieme ai sorveglianti dell’Anas. I pompieri non hanno potuto stabilire la presenza di eventuali deterioramenti del calcestruzzo, ma è certo che da tempo tutta la struttura è sottoposta all’azione delle infiltrazioni d’acqua da una falda interna.

Soltanto pochi giorni fa la galleria è stata interessata da un distacco superficiale di calcestruzzo (copriferro) dal fronte esterno del portale della galleria artificiale, sul lato Jonico. Per cui si è reso necessario chiudere al traffico il tratto per circa due ore. Intanto le attività di progettazione necessarie a definire l’intervento più esteso per la messa in sicurezza di tutta la galleria Limina sarebbero in fase di ultimazione. L’intervento, da realizzarsi con interruzioni del traffico prevalentemente in orario notturno, avrà avvio, dopo le procedure formali di approvazione del progetto, entro il prossimo mese di marzo.