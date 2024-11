Arriva un'altra grana per il sindaco di Cosenza. Nella mattinata di oggi, 9 maggio, i militari della guardia di finanza si sono presentati a Palazzo dei Bruzi per notificargli un nuovo avviso di chiusura indagini relativo al caso del fallimento della Ofin, una società di cui, secondo quanto si è appreso, Mario Occhiuto è stato rappresentante legale. Contestato il reato di bancarotta fraudolenta per un presunto buco da tre milioni di euro. Non si è proceduto ad alcuna applicazione di misura cautelare.

Nell'inchiesta sono indagati anche Carmine Potestio, socio della Ofin e, in passato, capo di gabinetto di Occhiuto al Comune, e la sorella del sindaco, Annunziata, in qualità di amministratore e legale rappresentante della società da settembre a ottobre 2014, data del fallimento. Occhiuto è ritenuto responsabile anche della distrazione di alcuni immobili della Ofin, di cui avrebbe ceduto il contratto di leasing ad altre società a lui riconducibili senza alcun corrispettivo.

